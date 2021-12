O novo técnico do Vitória, Paulo César Carpegiani, foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira, 15, na Toca do Leão. Em sua terceira passagem pelo Leão, o comandante já sabe que terá de corrigir a defesa do Rubro-Negro, a mais vazada do Campeonato Brasileiro com 36 gols sofridos em 18 jogos, mas chegou dando as dicas para obter sucesso.

“O coração do time é o meio. Temos dificuldade para o jogo contra o Palmeiras, mas vamos com o que temos. Futebol tem que ser bem jogado. Futebol se joga com bola e sem bola. Se não tiver um meio que anda, a defesa vai estourar. Eu quero um time seguro atrás. Um time que tenha uma dinâmica melhor no meio. Vou ter dificuldade nesse primeiro jogo, mas teremos uma equipe competitiva. Vocês vão ver meus treinamentos. Gosto bastante de repetir”, prometeu o experiente treinador.

Questionado sobre a utilização de garotos da equipe sub-23, Carpegiani demonstrou seu estilo agregador. “Aos poucos, se houver necessidade, e eles me mostrarem qualidade, não vou ter receio de usá-los. Isso acontece com o tempo”, completou.

Por fim, o comandante agradeceu a confiança da diretoria e projetou a recuperação do Vitória no Brasileirão. “É uma honra e satisfação voltar pela terceira vez. Agora em um momento meio difícil, como sempre existe em uma troca de profissional. Mas estou muito confiante e convicto com a possibilidade de fazer um grande campeonato”, encerrou.

Após a entrevista coletiva, Carpegiani fez seu segundo treino na Toca para ajustar a equipe que enfrentar o Palmeiras, no próximo domingo, 19, às 16h, no Barradão.

Léo Santana l A TARDE BA Carpegiani é apresentado e quer recuperação com Vitória competitivo

Confiança em recuperação

Presente na apresentação do técnico Carpegiani, o presidente do Vitória, Ricardo David, também foi sabatinado pelos jornalistas e respondeu sobre as críticas que vem recebendo. “Acho a cobrança da torcida absolutamente legitima. Da imprensa também acho legitima. Sempre entendo as críticas”, disse.

O dirigente ainda demonstrou total confiança na recuperação do Leão e projetou uma classificação na Copa Sul-Americana do próximo ano. “Minha serenidade. Tenho esperança sim [conquistar vaga na Sul-americana]. Se eu não tivesse esperança, seria melhor eu renunciar. Espero chegar lá sim. Esse é o nosso planejamento”, finalizou o mandatário Rubro-Negro.

adblock ativo