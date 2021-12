Carpegiani considera empate do Vitória como resultado justo

O técnico Paulo César Carpegiani afirmou, em coletiva após o empate em 2 a 2 contra o Criciúma, que o resultado final no jogo entre os líderes da Série B acabou sendo just.

"Gostei do ritmo que a nossa equipe imprimiu, só não gostei do time no reinício do segundo tempo, ficamos com os volante muito junto da defesa. O Pedro (Ken) cansou, devido ao excesso de jogos. Mas o Criciúma também sentiu isso. Foi um resultado justo, enfrentamos uma ótima equipe, os dois times tem grande chance de se classificar (para a Série A)".

O treinador falou ainda sobre a dificuldade que o rubro-negro vai enfrentar no segundo turno da competição da Segundona.

"O Marquinhos teve uma oportunidade claríssima. Flaei com ele e ele disse que pegou mal na bola... O segundo turno sempre é mais difícil. As equipes estão melhor preparadas, trocaram os seus treinadores. Vejam o Guaratinguetá, que venceu esse próprio Criciúma. As equipes de baixo serão difíceis porque eles vem jogando no desespero".



