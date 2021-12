Carpegiani comanda coletivo no Barradão e faz ajustes no Vitória

O elenco do Vitória trabalhou nesta sexta-feira, 17, no Barradão, sob o comando do técnico Paulo César Carpegiani, de olho no confronto com o Palmeiras. O duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro será realizado neste domingo, 19, às 16h, no estádio rubro-negro.

Antes do treinamento, a comissão técnica se reuniu com os atletas à beira do gramado. Logo após as instruções de Carpegiani, os jogadores voltaram ao campo, onde participaram de um coletivo. O trabalho foi finalizado com uma atividade técnica.

O zagueiro Aderllan treinou normalmente e está liberado para o embate com o Palmeiras. Já André Lima, Guilherme e Willian Farias fizeram trabalhos específicos com bola, enquanto Juninho e Walisson Maia focaram na parte física.

O grupo do Vitória ainda faz um treinamento na manhã deste sábado, 18, e entra em concentração logo em seguida.

adblock ativo