Carpegiani comanda coletivo em primeiro treino no Vitória

O técnico Paulo César Carpegiani já realizou seu primeiro treino no Vitória, na manhã desta quarta-feira, 15, no Barradão, mesmo sem ser apresentado oficialmente aos jornalistas. Antes de entrar em campo, o comandante conversou com todo o elenco e a comissão técnica na sala de imprensa do clube.

Em seguida, os atletas realizaram um trabalho físico e uma atividade focada na troca de passes e posse de bola. Sob o comando do treinador, os jogadores fizeram um coletivo, onde Carpegiani observou o time e parou para corrigir alguns detalhes quando necessário, como posicionamento e marcação.

O zagueiro Aderllan e o meia Guilherme Costa fizeram trabalho específico com bola, enquanto o volante Willian Farias e o atacante André Lima ficaram na academia.

O elenco almoça na concentração e retorna aos trabalhos à tarde, às 15h30. Antes do treino, às 15h, o presidente do Vitória, Ricardo David, apresentará oficialmente o técnico Carpegiani à imprensa.

