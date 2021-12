Carpegiani aposta na base para suprir problemas

Com alguns problemas no elenco, o técnico Paulo César Carpegiani puxou mais três garotos da base rubro-negra e relacionou 22 jogadores para o confronto contra o Paraná, neste domingo, 4, em Curitiba, às 17h (horário de Brasília).

O time treinou na manhã desta sexta-feira, 2. Carpe utilizou o gramado do Barradão para mais alguns ajustes na equipe e para trabalhar a bola parada. O elenco e a comissão técnica segue viagem para Curitiba nesta tarde, e no sábado, 3, faz um treino no CT do Curitiba.

Novidades

O lateral-direito Cedric, o zagueiro Léo Xavier, titulares do time Sub-23, e o atacante Eron artilheiro do sub-20 e vice-campeão brasileiro e artilheiro do sub-23 foram relacionados e viajam com o grupo. Léo Gomes está recuperado de uma lesão que o deixou fora de quatro rodadas e está de volta.

Baixas

Jeferson, poupado nos últimos dois treinos, foi vetado pelo departamento médico. O atacante Luan Silva, que estava cotado para voltar ao time após três meses parados, sentiu um desconforto muscular e vai ficar de fora. O zagueiro Bruno Bispo não se recuperou do estiramento e não viaja. Lucas Ribeiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

