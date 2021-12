Carpé mantém dúvida no ataque para parceiro de Elton

Interrogação que insiste em ficar na cabeça dos rubro-negros nos jogos mais recentes do time: Quem será o companheiro do artilheiro Elton? A briga, como sempre, fica entre Tartá e Willie. Os dois não chegam a agradar 100%, mas têm cumprido bem suas funções quando jogam. Talvez por isso o técnico Paulo César Carpegiani ainda não tenha definido quem é o atacante de velocidade ideal para virar titular absoluto.

Na zaga, não há maiores dúvidas para o jogo deste sábado, 13, às 16h, contra o Paraná. A possibilidade de o treinador escolher uma formação com três zagueiros é quase nula e o beque Gabriel, que não treinou ontem por conta de dores na região do púbis, foi apenas poupado. Ele não deverá ser problema para o jogo.

Quem treinou em seu lugar na atividade foi o volante Rodrigo Mancha, que, com o provável retorno de Gabriel, pode ser efetivado como titular no meio-campo, fazendo o esquema do Leão ficar mais defensivo, com três volantes: ele, Uelliton e Michel.

Assim, a tarefa de criação ficaria limitada ao maestro Pedro Ken. O atacante William, recuperado de lesão, fica fora da partida. Ele ainda aprimora a parte física. Nicácio fica no banco.



adblock ativo