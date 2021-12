Carpé faz último treino na Toca e Vitória segue para RS

O técnico Paulo Cezar Carpegiani escalou 22 jogadores para enfrentar o Internacional, em Porto Alegre, no domingo, 30, às 16h, no Beira Rio. O elenco fez seu último treino em Salvador na manhã desta sexta, 28, em seguida seguiu para o Aeroporto Internacional de Salvador — Deputado Luís Eduardo Magalhães, onde o grupo embarcou para o sul do país.

Erick é o principal desfalque na lista. O jogador desfalcou o time na derrota contra o Botafogo, no último domingo, 23, devido a um desconforto na panturrilha. O atacante continua em tratamento no Departamento Médico. O atacante Nickson está em transição, assim como Willian Farias.

Em compensação aos desfalques, o lateral Jeferson e o volante Rodrigo Andrade estão de volta. Ambos os jogadores estavam suspensos na última rodada.

No trabalho desta manhã, Carpegiani preferiu dividir o grupo em dois para evitar um maior desgaste daqueles que estão atuando por mais tempo nos jogos. Uma parte do elenco ficou com o treino de fundamento, focado em jogadas ofensivas, a outra parte trabalhou apenas o físico. O time ainda fará mais um treinamento no CT do Grêmio, em Porto Alegre, na manhã deste sábado, 29.

