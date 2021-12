Carneiro defende Mazola Júnior e rebate crítica da torcida

Após o Vitória anunciar a chegada de Mazola Júnior na noite de segunda-feira, 7, uma chuva de críticas tomou conta das redes sociais do clube. Entre os principais questionamentos, estavam a não efetivação do técnico interino, Rodrigo Chagas, que venceu dois dos últimos três jogos disputados pelo Leão na temporada.

Em mais uma edição do programa 'Papo com PC', publicado na tarde desta terça, 8, no canal da TV Vitória, no Youtube, o mandatário do Rubro-Negro se defendeu da fúria do torcedor e classificou como "incoerente" os pedidos pela manutenção de Chagas como o comandante do clube para o restante do Brasileirão Série B (assista a vídeo abaixo).

"Precisa haver coerência para fazer crítica. Estamos fazendo um campeonato irregular, onde o time passa alguns momentos situação de qualidade, capacidade e competência e logo em seguida vem maus resultados. Isso acontece desde o início do campeonato, quando ficamos invictos algumas rodadas, depois tivemos dificuldades, trocamos de treinador e não mudamos o processo, que é importante para o Vitória. Fomos surpreendidos na véspera de um jogo importante com a saída do último treinador. Sem nenhum planejamento, trouxemos o que tínhamos disponível, que era o nosso treinador Rodrigo, dirigindo o sub-20 da casa", afirmou.

De acordo com Paulo Carneiro, o momento não era considerado como ideal para a escolha de um técnico jovem e sem experiência e ainda lembrou que, recentemente, o próprio torcedor reclamava deste mesmo perfil de treinador, quando anunciaram as demissões de Geninho e, posteriormente, de Bruno Pivetti.

"Rodrigo foi pego de 'supetão'. Ganhamos duas vezes e perdemos uma. O processo não era para o Rodrigo, que é jovem treinador em fase de formação. Me parece com futuro importante pela frente. O que acho incoerente é o torcedor reclamar da pretensa inexperiência dos antigos treinadores [...] Da mesma forma que criticava os treinadores jovens e inexperientes, paradoxalmente agora defende um jovem menos experiente e menos preparado", relembrou PC.

Por fim, Paulo Carneiro ainda defendeu a escolha do nome de Mazola Júnior para assumir receber o bastão entregue por 'Rodrigo Chagas'. O presidente acredita que boa parte das inúmeras críticas à escolha parta de um suposto preconceito por parte do torcedor, por contra dele ter vindo do Remo, que disputa o Brasileirão Série C. Além disso, o cartola ainda deu a entender que Chagas ficaria como auxiliar do novo técnico.

"Preciso lembrar que o treinador atual é de formação muito boa, jogador e treinador no exterior. Essa história de Remo é um preconceito de você torcedor, porque o Remo está na terceira divisão. E daí? O Felipão está na segunda divisão. Qual o problema? Em Belém, o Remo é igual ao Vitória aqui. Quando ele saiu do Remo, ele estava em todas as rodadas entre os quatro classificados. Essa história de que não ganhava é mentira. Teve percentual importante. Dirigiu Ponte Preta, subiu Sport. Tem dez anos de Série B, conhece o campeonato. Espero que ele e Rodrigo possam levar o Vitória a uma classificação melhor que a que tivemos. Eu sou o responsável para tomar as decisões nas vitórias e derrotas", explicou o gestor.

No último trabalho de Mazola Júnior, no clube paraense, ele foi demitido em setembro deste ano, após amargar uma sequência de sete jogos sem vencer. No comando da equipe, ele disputou 10 jogos, vencendo três, empatando quatro e perdendo outras três, com um aproveitamento de 43,33%.

Dívidas

Depois de falar sobre a questão do novo treinador, Paulo Carneiro ainda comentou sobre outro assunto que veio à tona nos últimos dias: a punição de seis meses sem o clube poder contratar. O mandatário explicou que a pendência do clube se deu por conta do acerto com o Cianorte, em 2018, para trazer o goleiro João Gabriel, atualmente emprestado ao Sampaio Corrêa.

"O Vitória deve ao Cianorte entre compra de jogador e honorários, cerca de R$ 250 mil. Sabe quem é o jogador? João Gabriel, que esteve no rebaixamento de 2018", revelou PC que ainda afirmou haver outras dívidas menores que, juntas, estão na casa dos R$ 200 mil.

Alex Torres* Carneiro defende Mazola Júnior e rebate crítica da torcida

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

