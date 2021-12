Carlos Eduardo depende de aval do DM para fechar com o Vitória

Já em Salvador e com exames médicos realizados nesta terça-feira, 20, a única coisa que está pendente para a apresentação do meia-atacante Carlos Eduardo pelo Vitória é o aval do departamento médico.

O clube estaria avaliando a situação do atleta, que possui um histórico de sérias lesões no joelho. O meia, de 29 anos, rescindiu contrato com o Atlético-MG após jogar só três partidas neste ano pelo clube.

Revelado pelo Grêmio, o atleta também já passou pelo Flamengo. Ele atuou ainda por Rubin Kazan-RUS e Hoffenheim-ALE.

O contrato com o Vitória, uma vez assinado, deve ser válido até o final deste ano.

André Lima de saída?

Segundo apurou a reportagem de A TARDE, o atacante André Lima está sendo sondado pelo Botafogo. O Vitória, no entanto, negou ter recebido uma proposta pelo jogador.

Sobre o Ba-Vi do dia 2 de julho, pela 11ª rodada da Série A, que será disputado no Barradão, o Vitória solicitou que o horário do jogo, marcado para as 19h, seja alterado para as 11h da manhã. A CBF deve confirmar a mudança ainda nesta quarta, 21.

