Carlos Anunciação deixa a coordenação geral de formação do Vitória

O Vitória sofreu mais uma baixa nesta quinta-feira, 1º. No entanto, o desfalque não ocorreu dentro do elenco de jogadores, mas na comissão técnica. Carlos Anunciação, conhecido como 'Carlão', deixou o comando da coordenação geral das categorias de base do clube rumo ao estado do Ceará, onde integrará a comissão técnica do Fortaleza.

"Recebi uma boa proposta do Fortaleza. Eles estão com um projeto bacana, estavam procurando alguém com o meu perfil e eu aceitei. Vejo como uma oportunidade de estar consolidando ainda mais meu trabalho. Saio do Vitória pela porta da frente, com três títulos nacionais", afirmou Carlão.

De acordo com o coordenador, ele irá se reunir nesta sexta, 2, para acertar a rescisão com o clube baiano. Na semana que vem, Carlão deve embarcar para a capital cearense.

Diego Cabrera será o novo coordenador das categorias de base do clube

Novo Coordenador

Para seu lugar, o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, anunciou nesta quinta, por meio de sua conta oficial nas redes sociais, o nome de Diego Cabrera como substituto.

Com passagens por São Paulo e Internacional, o novo coordenador geral da formação chegará à Toca do Leão na segunda, onde será apresentado e já começará os trabalhos no Rubro-Negro.

