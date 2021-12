Carlos Amadeu se diz pronto para assumir equipe principal

Ricardo Gomes, Toninho Cerezo, Arturzinho, Péricles Chamusca, entre outros. O Vitória tem fama de formar jogadores na base, mas também gosta de lançar técnicos no mercado de trabalho, como os citados acima. Com a indefinição sobre quem será o treinador para 2013, um nome que faz sucesso no sub-20 ganha força. Será que Carlos Amadeu estaria pronto para treinar o time profissional do Leão?

Para o treinador da base, a resposta é sim. "Me sinto preparado há muito tempo para trabalhar no profissional. Não fugiria desta responsabilidade se tivesse a oportunidade de iniciar um trabalho desde o início da temporada. Difícil mesmo é pegar um elenco já pronto, no meio do ano ou algo assim. Nesse caso, montando uma nova estrutura, acho que seria o momento ideal para iniciar este trabalho", acredita Amadeu.

Técnico do sub-20 do Leão há quatro anos, Carlos Amadeu foi treinador do Bahia num momento mais turbulento do rival. "Eu assumi em 2005, quando o time já estava numa situação delicada, sem dinheiro, jogadores sem receber, sem ânimo... Foi difícil, mas consegui fazer um bom trabalho com o que tinha em mãos. Como disse, naquela época foi diferente. Já peguei uma estrutura formada e não pude fazer muita coisa, ao contrário da situação atual do Vitória", argumenta.

Mesmo com o desejo, Amadeu não tem tantas esperanças de ser chamado. "Estou fazendo meu trabalho na base e vou continuar. É apenas uma declaração de que estou preparado. Porém, quem decide é a diretoria, que vai fazer o melhor para o clube. Quem sabe se eu conquistar essa Copa do Brasil não seja criado um apelo da torcida para minha efetivação?", sonha.

