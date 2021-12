Carlos Amadeu foca na defesa em segundo treino na Toca

O técnico interino do Vitória, Carlos Amadeu, realizou na manhã desta quarta-feira, 14, o seu segundo treino na Toca do Leão, visando o duelo contra o Palmeiras no domingo, 18, pela 5ª rodada do Brasileirão. O treinador, que contou somente com a presença de laterais e zagueiros, focou a atividade na parte defensiva, com jogadas aéreas.

Ayrton, Luiz Gustavo e Vinícius não participaram dos trabalhos. Por questões contratuais, eles ficam fora do confronto deste domingo. Nino e Mateus Salustiano foram os escolhidos para recompor as ausências no setor defensivo.

Além deles, Souza, que cumpre suspensão, Cáceres e Dinei, machucados, também não enfrentam o Verdão.

