O soteropolitano, Carlos Amadeu, é o novo técnico do Vitória para a sequência da temporada. O treinador de 53 anos substituirá Osmar Loss, demitido do cargo neste domingo, 4. O Rubro-Negro está na zona de rebaixamento da Série B.

"Vamos buscar já de imediato o resultado. A gente vai pedir compreensão, mas o torcedor e a imprensa vão cobrar resultado. Lógico que precisamos de tempo, mas precisamos dar uma resposta em termos de resultado e é isso que vamos buscar no primeiro momento. Conto com o apoio da nossa torcida. Não vai faltar empenho para conseguirmos resultado já nesse primeiro jogo", afirmou Carlos Amadeu, em entrevista a uma rádio local.

Velho conhecido do Leão, Carlos Amadeu foi treinador da base do Vitória e conquistou a Copa do Brasil sub-20 em 2012 pelo clube. Ele também foi auxiliar técnico do time principal e assumiu a equipe interinamente em 2014 e 2015.

O último trabalho de Amadeu foi na base da Seleção Brasileira. Entre 2015 e 2019, o treinador esteve a frente da equipe sub-17, onde conquistou o título sul-americano da categoria e na equipe sub-20. Para comandar a base brasileira, Amadeu foi cedido pelo Vitória, e não rompeu seu vinculo com o Leão. Na ocasião, o novo treinador tirou uma licença não remunerada e teve seu contrato suspenso temporariamente.

Carlos Amadeu é o quarto técnico do Vitória na temporada 2019. Antes dele, Marcelo Chamusca, Cláudio Tencati e Osmar Loss estiveram sucesso no comando do time rubro-negro.

