Carlos Amadeu dá chance para a garotada da base

Enquanto o novo treinador não é anunciado, o interino Carlos Amadeu segue preparando a equipe para enfrentar o Palmeiras, no domingo, 18, às 18h30, em Pituaçu, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na tarde desta quarta-feira, 14, ele comandou um treino tático e esboçou o time que será titular. Os jogadores vindos da divisão de base parecem ter muita moral com Amadeu e garantiram suas vagas.

Na zaga, Matheus Salustiano ocupou a vaga de Luiz Gustavo, que não pode enfrentar o Porco por causa de uma cláusula contratual - mesma situação de Ayrton e Vinícius. No meio, Hugo foi sacado para a entrada de Mauri. Já no ataque, Alan Pinheiro ficou como homem-referência, já que Souza vai cumprir suspensão.

Dinei treinou separado do grupo e é dúvida para a partida. Vinícius, Ayrton e Luiz Gustavo, todos do Palmeiras, estão fora. A equipe considerada titular formou com: Wilson, Nino, Alemão, Matheus Salustiano e Juan; Neto Coruja, José Welison e Mauri; Marquinhos, Caio e Alan Pinheiro.

adblock ativo