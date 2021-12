Carlos Amadeu comanda primeiro treino no Vitória

Com Cáceres vetado contra o Palmeiras, no domingo, 18, o técnico interino Carlos Amadeu comandou seu primeiro treino no Vitória. Nesta terça-feira, 13, ele trabalhou posicionamento dos jogadores de defesa. À parte, os atacantes treinaram chutes a gol, do outro lado do campo.

Recuperado da lesão no tornozelo, Dinei pode ser opção para confronto. Ele ficou de fora das duas últimas partidas e tem chances de voltar, já que Souza terá que cumprir suspensão por causa da expulsão no Ba-Vi do último domingo.

Se não der para ele, tem um centroavante na espreita: Rômulo. Com a saída de Ney Franco, que não o relacionava para os jogos, ele espera ter novas oportunidades. A última vez que Rômulo entrou em campo foi em agosto de 2013, quando enfrentou a Ponte Preta, pelo Brasileirão.

O elenco Rubro-negro volta ao batente nesta quarta, 14, em dois turnos.

Barrados na Toca

Quem não tem carteira de habilitação não pode mais entrar no Barradão dirigindo. Essa é a nova norma da diretoria. Nesta terça, os jogadores Willie, William Henrique, Vander e Alan Pinheiro tiveram que deixar seus carros do lado de fora e desceram a pé.

Em 2012, Willie atropelou um garoto que treinava no Camp do FC Barcelona.

