Carlinhos entra em campo no Vitória para renovar contrato

Para boa parte dos jogadores do Vitória que atuam neste sábado, 11, contra o América-MG, a partida é importante, mas é apenas mais uma batalha das 23 rodadas restantes da Segundona. Entretanto, para o lateral-direito Carlinhos o clima é de decisão.

Escolhido para ocupar a vaga do titular Nino Paraíba, suspenso, o atleta tem contrato até o próximo dia 18 de agosto e pretende mostrar em campo que merece renovar seu vínculo.

Mostrando-se confiante, Carlinhos promete jogar por contrato. "Não gostaria de sair daqui. Meu contrato está acabando e Carpegiani me deu esta oportunidade única para a diretoria ver meu trabalho. Aqui, só fica quem merece ficar e quero agarrar esta chance. Será uma final para mim", garantiu ele, que chegou há três meses no Vitória, mas nunca teve chance de entrar em campo. "Já estava ansioso. Finalmente chegou minha hora", completou.

Natural de Juazeiro, Carlinhos ainda não correu o Brasil e pretende fazer isso com o Leão. Atuando em clubes baianos ou sergipanos, o ala conheceu apenas três estados brasileiros. "Fui para o Rio de Janeiro uma vez. Fora isso, nunca saí de Sergipe ou da Bahia. Será que em Minas faz frio?", pergunta-se.

Na dúvida - Segundo o próprio jogador, não foi fácil agarrar a chance. A oportunidade de atuar pela primeira vez como titular no Vitória ainda deixa Carlinhos na dúvida. "Não posso dizer se vou jogar... O professor (Carpegiani) que decide, né? Porém, estou aprendendo muito com ele. Ele conversa muito com todos e me chamou a atenção em vários aspectos, inclusive sobre o meu modo de jogar", disse.

Este modo de atuar é simples. Para o técnico Carpegiani, seu lateral tem que marcar também, o que Carlinhos não estava fazendo nos treinos. "Procurei corrigir isso e ele viu progresso. Ele não quer apenas um ala. Quer um lateral", afirmou Carlinhos.

No treino da última quinta-feira, 9, ele ficou o tempo todo entre os titulares, enquanto Léo passou a atividade entre os reservas no coletivo. Na esquerda, o recém-contratado Gilson, já regularizado, está ansioso por sua estreia. "Tenho que fazer o simples até conhecer melhor os companheiros. O importante é que fui bem recebido e isso ajuda bastante na estreia", afirmou.

