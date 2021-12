Carlinhos diz que precisa melhorar: não causei boa impressão

Todo mundo já se imaginou sozinho no mundo. O último da raça, sem nenhuma outra opção ou companhia. Assim deve estar se sentindo Carlinhos, o sobrevivente da lateral direita do Vitória. Com as frequentes contusões de Nino e Léo, este último cortado ontem com dores na coxa, a terceira escolha mais uma vez entra em campo na tentativa de mostrar que não é apenas uma escolha derradeira. Ele ainda sonha em ser titular.

Porém, para realizar tal desejo, o próprio Carlinhos, confirmado para o jogo de sábado, às 16 horas, contra o Paraná, em Curitiba, confessa que precisa melhorar muito para conquistar a confiança do técnico Paulo César Carpegiani. "Sei que não fui bem contra o Avaí e preciso apagar aquela exibição. Acho que não causei boa impressão ao torcedor, mas vou me redimir contra o Paraná, caso seja utilizado mesmo. Já desperdicei uma chance, mas ganhei outra. Não vou decepcionar dessa vez", prometeu.

Em três jogos, Carlinhos foi beneficiado pelos problemas físicos alheios. Assim como está ocorrendo agora, as chances anteriores apareceram após contusões de Nino Paraíba e Léo. "Não é bom, mas é a vida. Não queria que a chance viesse dessa forma, graças às contusões dos colegas, mas estou aqui justamente para quando os companheiros não puderem atuar. É minha chance de crescer e, quem sabe, conquistar meu lugar entre os titulares e não sair mais", disse.

O que deixa Carlinhos ainda mais animado para o desafio é a possibilidade da formação com três zagueiros para o duelo em Curitiba. Segundo o jogador, sua característica se encaixa com o esquema que poderá ser adotado. "Com mais gente na defesa, posso trabalhar mais como um ala, enquanto alguém me cobre. Vou poder mostrar minhas qualidades. Porém, sei que preciso ajudar a zaga também. Se precisar ser lateral novamente, serei", ponderou.

Nino quase lá - De acordo com o que informa o médico rubro-negro Rodrigo Vasco da Gama, esta poderá ser a última chance de Carlinhos mostrar seu valor. Afinal, o titular da posição está prestes a retornar aos gramados. "Nino Paraíba já foi entregue aos preparadores físicos desde o início da semana, mas preferimos a prudência de não colocá-lo agora, pois corria o risco de voltar a sentir. Porém, creio que, no jogo posterior ao contra o Paraná, ele já estará disponível", previu o homem de jaleco.

Já o caso de Léo é mais delicado. O novo galego do Barradão teve um leve estiramento na coxa esquerda e, apesar de a lesão não ser grave, ele ainda pode ficar mais uma rodada de fora. Nova chance para o sobrevivente Carlinhos subir um degrau na preferência de Carpé e se tornar sombra de Nino. Tudo vai depender de sua exibição contra o Paraná.

