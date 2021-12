Carleto fala sobre momento delicado e lamenta erros decisivos " Os detalhes têm nos custado as vitórias"

Um dos líderes do Vitória, com um ano de clube recém-completado na última semana, o lateral-esquerdo Thiago Carleto, de 31 anos, concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, 13, no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.

Após o treinamento com foco na partida do próximo sábado, 17, contra a equipe da Chapecoense, em Santa Catarina, pela 16° rodada da Série B, o jogador falou sobre o momento que clube vive na competição e criticou a postura da arbitragem em algumas partidas.

"A gente sabe que internamente o trabalho que está sendo feito e na minha opinião não condiz com o resultado. Então, posse de bola, chute para o gol, o que a gente tem feito, não vai adiantar se as vitórias não vierem. Eu acho que é um momento delicado, sim, nós temos que reconhecer. Nessa altura do campeonato, nós já queríamos estar no G-4, é obvio, pela grandeza e pelo time que nós temos, mas também a gente não pode jogar tudo para o alto. Nós sabemos que temos ainda cinco jogos para acabar o primeiro turno e um turno todindo para se recuperar", declarou o atleta.

Questionado pelas constantes falhas da equipe em momentos cruciais dos jogos, Carleto ressaltou a importância de mais atenção aos detalhes, que, segundo ele, tem custado os triunfos.

"Ninguém quer tomar gol, ninguém quer perder os jogos. A gente entra, trabalha pra caramba, para entrar no jogo e buscar a vitória. Mas eu acho que a gente está pecando nos detalhes. Não é perda de foco e sim nos detalhes, os detalhes têm nos custado as vitória. Contra o Operário um empate com sabor de derrota, que a gente jogou muito bem para ganhar aquele jogo. Eu acho que precisamos de mais atenção aos detalhes, a gente tem um time experiente, por isso a cobrança, porque se fosse um time de jovens, talvez colocariam a culpa nesse argumento, mas nós temos um time experiente e não pode cometer essas falhas, pecando nesses detalhes", avalia.

Arbitragem

Carleto também comentou sobre a atuação da arbitragem nas partidas do Leão. Analisando como um fator que vem atrapalhando o time, o lateral falou que alguns lances estão prejudicando a equipe na luta pelo acesso à Série A.

"Eu não gosto de por a culpa em arbitro, mas contra nós está sendo bem difícil também, porque todo jogo a gente é prejudicado por algum detalhe, por algum lance, pela arbitragem. E isso, querendo ou não, faz a diferença, porque a gente está ali focado, a gente está ali atento, para não tomar gol e de repente o árbitro vem e da um pênalti que não foi, uma falta que não foi e essa falta pode originar um gol. No meu modo de ver, isso tem atrapalhado um pouco", analisou.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

