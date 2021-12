Carlão retorna ao Vitória como novo coordenador da base

Com a promoção de João Paulo para o cargo de coordenador do futebol profissional, Carlos Anunciação, mais conhecido como Carlão, retorna ao Vitória para se responsabilizar pela divisão de base do Vitória. O profissional estava no rival Bahia, mas, após problemas com a nova diretoria, acabou demitido.

"Eu me sinto em casa e tenho muitos pontos positivos aqui no clube. Nas duas últimas vezes revelei alguns atletas e conquistamos títulos. É um novo desafio ajudar o Vitória a revelar novos talentos e apoiar a equipe profissional. Graças a Deus estou de volta", disse Carlão.

Carlos Anunciação chegou no Vitória em 2008 e ficou até o ano passado, quando acabou contratado pelo Bahia. Segundo o diretor da base, João Paulo, a contratação teve a aprovação de toda a cúpula rubro-negra.

"Carlão é um profissional extremamente competente e com seu talento vai nos ajudar a continuar sendo uma das principais divisões de base do futebol nacional", disse.

Ele assume oficialmente no dia 1º de maio. A mudança faz parte da reformulação promovida pelo presidente Carlos Falcão. Ex-gestor, Raimundo Queiroz foi demitido e Felipe Ximenes assumiu seu lugar.

adblock ativo