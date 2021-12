Cardoso enaltece o Vitória e se diz polivalente

Na tarde desta terça-feira, 15, o Vitória reuniu a imprensa na Toca do Leão e apresentou oficialmente o zagueiro Cardoso, um dos seis jogadores anunciados pelo clube nas últimas 48 horas.

Ao vestir pela primeira vez a camisa rubro-negra, o defensor, que estava no futebol russo, enalteceu o time baiano, agradeceu pela oportunidade e disse que a proximidade com a família pesou na sua decisão por voltar ao Brasil.

"Queria agradecer ao Vitória e ao professor Caio Júnior por confiarem no meu trabalho. Voltar ao Brasil num clube de elite é uma grande oportunidade. Além disso, chega uma hora em que é preciso cuidar da família. Financeiramente, era melhor continuar na Rússia, mas para minha família não era", disse Cardoso.

Relativamente desconhecido no País, o atleta começou no Comercial-SP e teve uma breve passagem pelo Atlético-GO. Indagado sobre o seu estilo de jogo, Cardoso adiantou que também pode atuar como lateral-esquerdo, justamente uma das posições ainda pendentes no atual elenco rubro-negro.

"Eu saí do Brasil muito cedo. Mas quando jogava aqui, até por minha estatura, eu jogava como zagueiro. Aqui o lateral é aquele jogador com mais velocidade. Na Europa, eu passei a jogar nessa posição e me adaptei. Hoje não tenho problema em jogar como lateral ou como zagueiro", finalizou.

Nesta quarta-feira, 16, a direção rubro-negra promete apresentar o atacante Maxi Biancucchi, o lateral-direito Marcos e o meia Renato Cajá. Já Luis Caceres deverá realizar apenas exames médicos.

