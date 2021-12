Cardoso é uma das mudanças drásticas na formação do Vitória

Barba, cabelo e bigode. No primeiro treino coletivo após eliminação do Nordestão, o técnico Caio Júnior mudou a zaga, o meio e o ataque. Mudanças pontuais que mostraram um time rápido e bem arrumado. Além de novidades e surpresas, claro.

Na defesa, um dupla bem diferente da que atuou na Copa do Nordeste. Gabriel Paulista e David Braz deixaram seus postos de titulares para as entradas de Victor Ramos e Cardoso. Ambos mostraram bom entrosamento e o time reserva não conseguiu vazar os novos companheiros de defesa.

Ainda desconhecido no futebol brasileiro, Cardoso comemora a chance de atuar na sua posição de origem. O atleta já entrou como lateral-esquerdo nos dois jogos com o Ceará.

O zagueiro prefere não comentar sobre seu estilo em campo. Acha melhor demonstrar na prática. Porém, mostra que é aquele zagueiro que não brinca em serviço. "Sou uma pessoa tranquila... fora do campo. Sou calmo mesmo. Já dentro das quatro linhas, até se passar gente do mesmo sangue, tem que arrepiar e botar medo, né?", decretou o novo camisa 4 do Vitória. E ele completa: "Respeito sempre o plano tático do treinador. Não sou aquele jogador que aparece muito para o torcedor. Taticamente, sempre fui comprometido. Veremos dentro das quatro linhas. É lá que vai aparecer quem realmente é o Cardoso".

No seu retorno ao Brasil, após seis anos na Europa, sua principal dificuldade foi a mudança drástica do clima: da temperatura negativa da Rússia ao calor de verão da Bahia. "Tive dificuldade com a temperatura, pois fiquei muito tempo no frio. Aqui, nem quando escurece o calor alivia. Mas brasileiro não deixa de ser brasileiro, e já estou adaptado. Não sinto mais o calor como antes", assegurou.

Surpresas - Além da zaga, as laterais mudaram radicalmente também. No lado direito, Marcos ganhou a titularidade, enquanto o garoto de 17 anos, Euller, dominou o lado esquerdo e chamou atenção, mesmo quando foi para o time reserva no segundo tempo, com a entrada de Nino no seu lugar. Na mudança, Marcos foi para a esquerda e Paraíba ficou no setor destro.

O meio se mostrou bastante ofensivo. Os dois volantes foram Luís Alberto e Cáceres. Ambos ajudaram o ataque de forma positiva, mas sobrecarregaram a zaga nos contra-ataques. O técnico Caio Júnior acabou testando Rodrigo Mancha no lugar de Cáceres.

No setor ofensivo, Renato Cajá e Escudero, mais uma vez, mostraram entrosamento, inclusive participando dos dois gols do treino. Escudero foi autor de um deles, após passe de Cajá. O argentino ainda ajudou Nino a fazer o segundo tento.

No ataque, Maxi Bianccuchi mostrou qualidade, mas Dinei brincou de perder gol. No final, o time mostrou uma evolução significativa em comparação com a formação antiga.

