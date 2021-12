Cárdenas pode estrear contra o Santos no domingo

Contratação mais recente do Vitória, o meia colombiano Sherman Cárdenas, que desembarcou em Salvador há cerca de 10 dias, foi regularizado nesta sexta-feira, 22, na CBF. Assim, já pode estrear no domingo, 24, no Barradão, em Salvador, a partir das 18h30, quando o Leão recebe o Santos pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apenas na manhã deste sábado, 23, é que o técnico Vagner Mancini define os relacionados para a partida. Como tem pouco tempo de clube, a tendência é que Cárdenas fique no banco de reservas.

Nesta sexta, o colombiano vindo do Nacional de Medellin foi apresentado oficialmente como novo reforço em um evento que teve sócios do Sou Mais Vitória como convidados. Na ocasião, Cárdenas recebeu a camisa 10, que usará nesta passagem pelo Leão.

Na entrevista, declarou: "Será uma responsabilidade muito grande. A minha expectativa aqui no Vitória é de sempre ganhar. Sou uma pessoa que gostar de ganhar e tenho vários títulos. Quero fazer as coisas muito bem, conhecer rapidamente o grupo e a ideia de jogo do treinador. Tenho que estar à altura do clube".

Na sequência, pediu para estrear logo: "Quero jogar já amanhã. Estou bem fisicamente. Porém, essa será uma decisão do treinador e tenho que respeitá-la".

Escalação

Para a partida contra o Santos, o atacante Marinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será desfalque. Vander deve ser o substituto.

Já no meio, Serginho, que foi elogiado por Mancini há seis dias, quando fez sua estreia contra o Atlético-PR, deve ganhar a vaga de Nickson.

