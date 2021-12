Cárdenas já está em Salvador e passa por exames médicos

O meia colombiano Sherman Cárdenas, reforço do Vitória para o restante da temporada, desembarcou em Salvador na madrugada desta sexta-feira, 15, e foi recepcionado pelo executivo de futebol do Leão, Anderson Barros. Ele chegou ao lado da esposa Angélica e do empresário Alex Ríos.

Ainda na manhã desta sexta, no Barradão, o atleta irá assinar a documentação necessária e iniciará exames médicos na Toca para firmar contrato de empréstimo com o rubro negro até o final de 2017.

O jogador espera fazer sucesso pelo Vitória. "O time é muito organizado, tem seu próprio CT, estádio e uma torcida que alenta bastante. Espero poder estar em campo para fazer coisas importantes pelo Vitória", disse, por meio de nota.

