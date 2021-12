Cárdenas é regularizado e está à disposição de Mancini

O técnico Vagner Mancini ganhou um reforço para o jogo contra o Santos, neste domingo, 24, às 18h30, no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão. O meia-atacante colombiano Sherman Cárdenas foi apresentado na tarde desta sexta e teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário-Eletrônico da CBF.

"Estou pronto para assumir essa responsabilidade e de retribuir essa confiança que está sendo depositada em mim. Espero dar muitas alegrias para a torcida do Vitória", disse no novo reforço que vai assumir a camisa 10.

O meia já vem treinando na Toca desde sábado passado. Para sócios do do Programa Sou Mais Vitória e imprensa, Cárdenas confessou estar ansioso para a estreia com o manto rubro-negro. "Vinha treinando e jogando lá na Colômbia. Por mim, eu já jogava domingo. Mas respeito a decisão do treinador".

O elenco rubro-negro voltou às atividades depois de um dia de folga. Mancini utilizou todos os jogadores à disposição em um trabalho técnico usando parte do gramado do Barradão, mas ainda não definiu o time do próximo duelo.

adblock ativo