Cárdenas e Fernando Miguel devem assumir titularidade

Principal contratação do Vitória para o Campeonato Brasileiro da Série A, o meia colombiano Sherman Cárdenas, novo dono da camisa 10 rubro-negra, deve assumir a titularidade já em seu segundo jogo pelo clube. Há 10 dias, ele assinou contrato até o fim de 2017. A estreia foi domingo passado, entrando no segundo tempo da derrota por 3 a 2 para o Santos no Barradão.

Cárdenas vem se destacando nos treinos. Nesta quarta-feira, 27, treinou o tempo todo como titular. Serginho, apesar dos elogios que recebeu do técnico Vagner Mancini, é o mais cotado a ir para o banco de reservas.

Outra novidade é o goleiro Fernando Miguel, que não joga desde o 1 a 1 com a Ponte Preta, em 26 de junho, quando sofreu uma lesão na panturrilha. Ele também treinou como titular e deve reaver não só a posição de Caíque como também a braçadeira de capitão do time.

No sábado, 27, às 18h30, pela 17ª rodada do Brasileirão, o Vitória enfrenta o Figueirense fora de casa. A provável escalação é: Fernando Miguel; Diego Renan, Ramon (Victor Ramos), Kanu e Euller; José Welison, Willian Farias e Cárdenas; Vander, Marinho e Kieza.

A única baixa é o atacante Dagoberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

adblock ativo