Cárdenas chega à Toca na quarta; Ramallo é regularizado

Depois do atacante Aristizábal e do goleiro Viáfara, o Vitória terá em 2016 mais um colombiano candidato a ídolo. O meia Sherman Cárdenas, 26 anos, chega à Toca do Leão na quarta-feira, 13, de manhã para assinar contrato de empréstimo, vindo do Nacional de Medellín (COL), até o final do ano que vem.

O hoje comemorado reforço já foi carrasco em pleno Barradão. Em 2014, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Nacional venceu o jogo da volta em Salvador por 1 a 0, resultado que eliminou o Rubro-Negro da competição. Naquela partida, o meia foi considerado o melhor em campo, cobrando, inclusive, o escanteio para o gol colombiano. Desde então, era visto como objeto de desejo do Leão.

Cárdenas preferiu, porém, ir no ano passado para o Atlético-MG, outro time do qual foi carrasco: na Copa Libertadores de 2014, o meia marcou o gol que eliminou o então campeão Galo nas oitavas de final. Em vez do estrelato, a mudança para Belo Horizonte representou o começo do ostracismo do colombiano. Por lá, fez 29 partidas, somente 10 como titular. acabou devolvido para o Nacional no começo deste ano.

De volta a Medellín, encontrou um time que acabara de conquistar o Clausura (a temporada na Colômbia começa no meio do ano) e ficou longe do protagonismo de outrora: fez 14 jogos pelo Apertura, sendo sete como titular.

Assim como aconteceu no empréstimo para o Galo, o Nacional visa projetar Cárdenas para uma venda. Quando foi para Minas, o preço para que o Atlético o comprasse era de US$ 3,5 milhões (R$ 11,2 mi na cotação atual). No empréstimo para o Leão, ainda não há preço de compra estipulado. Apesar da chegada a Salvador na quarta, Cárdenas ainda não tem data para ser apresentado oficialmente pelo clube.

Ramallo regularizado

Outro gringo do elenco rubro-negro, o boliviano Rodrigo Ramallo foi regularizado nesta segunda, 11, pelo Vitória junto à CBF. Com isso, o atacante está disponível para o técnico Vágner Mancini escalá-lo no domingo, contra o Atlético-PR, em Curitiba, às 16h, pela 15ª rodada da Série A. Nesta segunda, o time rubro-negro recebeu folga.

Para a partida, Mancini não terá o zagueiro Kanu à disposição, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Ramon voltará após cumprir suspensão. Com isso, o treinador deve manter o esquema do último jogo, com dois zagueiros, em vez daquele com três defensores usado nos jogos anteriores.

Rhayner não vem

O atacante Rhayner, que vinha negociando um retorno ao Vitória, decidiu ficar na Ponte Preta, para onde se transferiu no início deste ano. O jogador conversou com o técnico da Macaca, Eduardo Baptista, e decidiu ficar.

No último sábado ele foi escalado no triunfo por 2 a 1 sobre o Sport. Aquela foi a primeira vez que Rhayner foi relacionado após seis jogos. Em Campinas, o ex-rubro-negro fez apenas 14 jogos no ano.

