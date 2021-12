Cara nova: Vitória lança terceiro uniforme no Barradão

O Vitória lançou nesta sexta-feira, 9, o terceiro uniforme para a temporada 2013. O novo manto do Leão foi confeccionado nas cores alvi-negras, resgatando a tradição do clube, que utilizava as cores no primeiro ano de fundação.

A iniciativa faz parte da linha retrô lançado pela fornecedora de material esportivo do clube, a Penalty. Em julho, a empresa divulgou oficialmente a Coleção Raízes com os clubes que patrocina e cometeu uma gafe.

Na ocasião, São Paulo, Vasco, Figueirense, Ceará, Náutico e Santa Cruz - os outros clubes parceiros da empresa - foram representados, exceto o Vitória. Por isso, a realização do evento em Salvador nesta sexta. O gerente de Relações Esportivas da Penalty, Carlos Augusto Saraiva, pediu desculpas e destacou a importância do manto rubro-negro.

"Queria ressaltar a importância que o Vitória tem para nós é que hoje somos líderes de mercado. O reconhecimento do mercado, a nossa liderança, seja no Brasil e nossa participação que temos no exterior, devemos ao Vitória. De público vim agradecer", comentou.

O vice-presidente do Vitória, Carlos Sergio Falcão, também enalteceu a parceria entre o clube e a empresa.

"Tenho muito orgulho dessa parceria que temos. Nossa parceria é muito boa para o clube. Vocês estão de parabéns".



O goleiro Wilson e o zagueiro Fabrício participaram da apresentação do uniforme, juntamente com uma modelo profissional e um garoto. A ideia do Vitória é estrear o terceiro uniforme na partida contra a Ponte Preta, no próximo dia 14 de agosto, às 21h, no no Barradão.

