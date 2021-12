Capitão Richarlyson retorna ao time contra o Figueira

Mais uma vez o meio-campo do Vitória sofrerá alteração por conta de suspensão. Na quarta-feira, 19 diante do Coritiba, o meia José Wellison recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Figueirense, domingo, em Santa Catarina. Porém, outro meio-campista retorna de suspensão. Richarlyson está apto para atuar contra o Figueira.

O último jogo do capitão foi justamente em Santa Catarina, contra a Chapecoense. "Temos o Richarlyson, mas ainda não pensei na formação dessa equipe. Não vai sair muito daquilo que foi no jogo da Chapecoense", disse o técnico Ney Franco, que ainda não poderá contar com Luiz Gustavo, vítima de dores no joelho direito.

"A única certeza que tenho até agora é a de que a gente perdeu o José Welison para o jogo contra o Figueirense. Acho que ainda não vamos ter o Luiz Gustavo para esse jogo, e talvez não tenhamos até o fim do campeonato", declarou o treinador.

De fato, Luiz Gustavo, que sofreu uma pancada numa dividida com Euller num treino e há três partidas não joga, corre o risco de não atuar mais este ano. "O jogador teve um trauma no joelho direito, que virou uma entorse leve e posteriormente uma lesão no ligamento posterior do joelho direito. A gente achou que era só o choque, mas depois foi confirmada a lesão. Ele está fora desse jogo de domingo", disse o médico José Olímpio Azevedo.

Sem o volante, a dúvida será se Adriano continua na função ou Cáceres assume o setor. Adriano se queixou de dores musculares e também deve ficar de fora. O meia Escudero, mesmo recuperado e em condição de jogo, dificilmente será titular em Florianópolis.

Treino

O Vitória antecipará a viagem para o Sul do País. O time treina nesta sexta, 21, pela manhã, e viaja em seguida para a capital catarinense. No sábado, 22, o treinamento acontecerá no CT do Avaí.

