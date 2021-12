Capitão do Vitória quer 'melar' festa do xodó são-paulino

Sabe aquele cara que vai a uma festa disposto a 'melar' a alegria do anfitrião? Pois é esse papel que Kadu quer desempenhar no próximo, domingo, 10, na reestreia de Kaká no Morumbi. O meia do São Paulo não atuou na última rodada, contra o Crciúma, por causa de uma lesão na batata da perna.

O zagueiro rubro-negro não está nem aí e espera vencer a terceira partida seguida. "A torcida estará em peso para acompanhar a reestreia do Kaká no Morumbi. Temos que usar isso a nosso favor e tentar estragar a festa deles", disse o capitão.

Na 15ª colocação, com 14 pontos, o Vitória vem de triunfos diante do Grêmio e do Criciúma, o que, para Kadu, é sinal de que o Leão tem capacidade de brigar por uma posição de destaque na tabela. "Ainda faltam muitos jogos, mas já mostramos que podemos almejar coisas melhores no campeonato", falou.

