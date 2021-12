Capitão do Vitória, Deola diz que Baianão merece respeito

Contratado pelo Vitória em julho de 2012, durante a disputa da Série B do Brasileiro, o goleiro Deola disputará neste sábado, 16, sua primeira partida pelo campeonato baiano na estreia do Leão na segunda fase da competição contra o Botafogo-BA, às 16 horas, no Barradão.

Para o capitão do rubro-negro baiano, o estadual merece respeito, pois muitos jogadores acabam despontando para grandes equipes, como o próprio Vitória, após uma boa participação na competição.

"É um campeonato que chama muito atenção e você tem que dar o devido respeito a ele. Tem equipes que já mostraram qualidades e muitos jogadores que podem servir ao Vitória e outras equipes".

Deola ainda comentou sobre o fato do Botafogo, adversário deste sábado, ter doze jogadores que foram emprestados pelo Vitória. Para o goleiro, o fato deles querem mostrar serviço pode até trazer maiores dificuldades ao confronto.

"O Botafogo tem muitos jogadores que pertencem ao Vitória e não é menosprezo eles terem ido pra lá e sim são jogadores novos, com potencial e foram para ganhar uma certa maturidade. É um time que merece todo o respeito e vai estar querendo mostrar serviço. Temos que tomar muito cuidado. Vai ser um jogo difícil e a gente pede o apoio da torcida. Não adianta pensar que vai ser jogo fácil. A gente primeiro precisa dar o respeito para depois ser respeitado".

Rachão - Com o time definido, o técnico Caio Junior liberou o elenco rubro-negro para um rachão, que terminou empatado em três a três, com um dos gols do atacante Pedro Oldoni, que teve sua contratação confirmada esta semana. Após o treino, Caio Junior concentrou 20 jogadores, incluindo de última hora o zagueiro Fabrício, devido a um problema estomacal que deixou o zagueiro David Braz fora da atividade desta sexta-feira.

Veja os relacionados do Vitória para o jogo contra o Botafogo-BA:



Goleiros: Deola e Wilson;

Laterais: Nino Paraíba, Mansur e Marcos;

Zagueiros: Cardoso, David Braz, Fabrício e Gabriel Paulista;

Volantes: Gabriel Soares, Luiz Alberto e Michel;

Meias: Cáceres, Escudero e Renato Cajá;

Atacantes: Alan Pinheiro, Dinei, Marcelo Nicácio e Maxi Biancucchi.

adblock ativo