Capa prega respeito ao Guarani, mas revela: "Expectativa muito boa"

O próximo adversário do Vitória não vive um bom momento na temporada. Sem vencer desde fevereiro, o Guarani acumula oito jogos que não sabe o que é conquistar três pontos, tendo somado apenas quatro triunfos no ano inteiro. Por isso, o lateral Capa comentou nesta sexta-feira, 10, sobre o que espera da partida desta segunda, 13, no Brinco de Ouro, em Campinas.

"Temos uma expectativa muito boa. Quando o time vem em má fase jogando em casa, traz responsabilidade maior para eles e também para nós, porque eles vêm com sangue no olho e algo a mais para reverter a situação que estão vivendo. Jogar lá no Brinco de Ouro é muito difícil. A gente vem trabalhando na semana forte para neutralizar a jogada deles, empenhar um bom futebol e fazer um resultado positivo lá", revelou.

No domingo, 12, a delegação Rubro-Negra segue para Campinas, em São Paulo, no intuito de conquistar seus primeiros pontos fora de casa, já que na primeira rodada o Leão perdeu de virada por 3 a 1 para o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

"Acho que a partida contra o Botafogo-SP foi atípica, pois o time vinha com baixa autoestima. Conseguiu fazer bom primeiro tempo, tomamos uma virada com falhas, que treinamos bastante para não acontecer mais. Temos uma boa equipe, bom elenco. Temos que ter serenidade para dar a volta por cima", afirmou.

Com o afastamento de Fabrício, Capa se tornou o dono da lateral-esquerda. Logo em sua primeira partida como titular, o atleta viu o Vitória conquistar o triunfo diante do Vila Nova. Com isso, ele falou que o objetivo do time é manter a pegada e elevar ainda mais o desempenho dentro de campo.

"Primeira vez que trabalho com o professor Tencati. Mas ele entende muito o lado do jogador, a preferência dele. Eu tenho facilidade de jogar no fundo, mas ele disse que nos momentos propícios vou ter essa liberdade. A gente procura se adequar ao que ele pede. Estava há um mês sem jogar, até pegar o ritmo de jogo, que vai acontecer com o decorrer das partidas. Espero melhorar mais e fazer grandes partidas", pontuou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

