Capa prega atenção para confronto contra Guarani: "Não é um time bobo"

O Vitória passa por um momento diferente de todo o vivido na atual temporada. Desde a chegada do treinador Carlos Amadeu, a equipe não conhece o gosto amargo de uma derrota. De lá pra cá, foram sete jogos, com três vitórias e quatro empates. Depois de muita incerteza, o triunfo em 2 a 0 conquistado na terça-feira, 3, diante do Vila Nova-GO, concretizou a boa fase da equipe na competição.

Nesta sexta, 6, o lateral-esquerdo Capa falou sobre a crescente na autoestima do elenco e qual foi, para ele, o fator diferencial para fazer o time baiano sair da posição incômoda que ocupava na tabela de classificação.

"Acho que a dedicação no treinamento. Todo jogador sabe o seu potencial e o que pode doar ao time. Logicamente, o momento que a gente vinha passando trazia muitas incertezas. A todo momento uma reconstrução de grupo, tentando achar o elenco certo para estar jogando, a confiança não estava 100%. Quando o time vem tendo confiança, vem sabendo jogar, a bola não queima mais o pé. Consequentemente, vem saindo belas partidas. Não só minhas, mas de todos que estão jogando. Os que entram também vêm fazendo excelentes jogos", avaliou.

Questionado se o momento positivo o surpreendeu de alguma forma, Capa foi bastante firme em dizer que confiava no potencial do grupo. "Surpresa, não. A gente vinha numa situação incômoda, mas sabíamos que nosso grupo tinha bastante qualidade. Sabíamos que, no momento em que encaixasse, teríamos uma sequência boa. Graças a Deus, não todos os jogos com uma brilhante partida, mas o importante está vindo, os resultados. A gente está conseguindo pontuar e subir na tabela", comemorou o jogador.

Se somente a boa fase não bastasse, o Leão ainda terá um bom período de preparação e descanso para o próximo duelo. Depois de encarar uma árdua sequência de seis jogos em 14 dias, o grupo só volta a entrar em campo no dia 14 de agosto (sábado), contra o Guarani, dentro do Barradão.

Apesar do próximo adversário ocupar o último lugar na tabela de classificação, o defensor Rubro-Negro disse que o alarme precisa estar sempre ligado. Até porque, o mesmo Bugre triunfou em cima do Leão, por 3 a 1, na partida realizada entre as equipes no primeiro turno da Segundona.

"Creio que que esses jogos são os mais difíceis de se jogar. Pelo fato de ele estar em último na tabela, não quer dizer que eles são de menor expressão do que a gente no futebol. Pelo contrário, a mesma vontade que eles têm de sair de lá a gente tem de se distanciar. Então é um jogo em casa, complicado. Não podemos ser muito receosos de fazer o gol, porque eles têm um time de qualidade e já sofremos a consequência disso lá. Saímos ganhando, e eles conseguiram reverter o jogo. Então não é um time bobo", garantiu.

Por fim, Capa falou sobre a relação do grupo com o atual presidente do clube, Paulo Carneiro. De acordo com o lateral, a confiança estabelecida entre as duas partes tem sido fundamental para o desenvolvimento da equipe na competição.

"Ele é um grande gestor de trabalho no clube. Não tenho o que falar dele, profissionalmente. Ele já vem há muito tempo aqui no futebol, fazendo um grande trabalho. No entanto, ali no vestiário, a gente prega o momento do jogador, momento do atleta deixar tudo dele ali, se abrir com os companheiros para dar o melhor dentro de campo. Ele fica ali, mas só observa. Passa sua energia positiva, mas em pensamento, no posicionamento dele no vestiário. Eles (dirigentes) estão nos bastidores, fazendo tudo para que a gente tenha um bom trabalho. É o chefe, o cargo maior, mas sempre foi um amigo de todos os jogadores aqui", revelou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

