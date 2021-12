Capa é oficialmente apresentado como novo reforço do Vitória

O lateral-esquerdo Capa foi oficialmente apresentado pelo Vitória na tarde desta quinta-feira, 4, durante entrevista coletiva de imprensa, realizado na Toca do Leão.

Natural da cidade de Serrinha, o jogador de 26 anos pertence ao Avaí e foi emprestado ao Rubro-Negro até o fim da Série B. Ele também já defendeu o Grêmio Osasco, Marcílio Dias, Atlético- SC, Guarani-SC, Operário Ferroviário, Guarani-SC, Avaí, Sport e São Caetano.

"Pra mim é uma responsabilidade muito grande. Não á primeira vez que ficou de eu vim aqui pro Vitória. Deixei claro que eu tinha o intuito de ajudar. Tinha muita vontade de jogar aqui. Graças a Deus, esse ano se concretizou" , contou o jogador, ao ser questionado sobre a expectativa para atuar no Leão.

Em jogo único, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Vitória enfrenta o Fortaleza na próxima segunda-feira, 8. Para o embate, o atleta diz estar pronto caso o técnico Claudio Tencati decida inclui-lo na escalação.

"Estou bem, já conversei com o professor Tencati. Eu ficando regularizado, vou estar pronto pra jogo na próxima segunda. Vim jogando no São Caetano, das 12 partidas joguei 11. Estou apto pra jogo. Depende só do professor", afirmou.

