Candidatos à presidência do Vitória fazem inscrição nesta quarta

O torcedor do Vitória vai conhecer nesta quarta-feira, 10, oficialmente, quem serão os candidatos à presidência do clube nas eleições do dia 24 deste mês. Até agora, três pré-candidatos se manifestaram: Isaura Maria, Paulo Carneiro e Raimundo Viana têm até as 14h desta quarta para inscrever suas respectivas chapas no pleito.

Paulo Carneiro e Raimundo Viana são velhos conhecidos do torcedor, os dois já assumiram a presidência do clube em outros momentos. Isaura Maria, por sua vez, chama atenção por ser a primeira mulher a concorrer ao cargo.

A gestão do candidato eleito se inicia já após o pleito e vai até dezembro de 2022. Ao todo, 2.750 sócios estão aptos para votar no primeiro turno. A lista já foi divulgada no site oficial do Rubro-Negro e reúne aqueles com mais de 18 meses consecutivos de adimplência.

Na falta de jogos, já que o time só volta a campo em 27 de abril, na estreia da Série B do Brasileiro, os próximos dias serão animados pelo calendário eleitoral do Leão. Amanhã, por exemplo, acontece o sorteio para definir o número das chapas. Confira no quadro ao lado os próximos passos da eleição.

Conselheiros

Além de eleger um novo presidente, os sócios também vão formar novos conselhos deliberativo e fiscal. Esses serão compostos a partir das inscrições das chapas. Funciona da seguinte maneira: junto com a candidatura do presidente, cada grupo deve apresentar uma lista com 150 postulantes ao Conselho Deliberativo, em ordem decrescente, para ocupar as vagas.

Assim, os primeiros da lista serão convocados para assumir as vagas conquistadas pela chapa. Para ter esse direito, o grupo precisa obter no mínimo 15% dos votos válidos no dia da eleição. Os candidatos ao conselho devem ser sócios com, no mínimo, 18 meses ininterruptos de adimplência.

Já para concorrer a uma vaga ao Conselho Fiscal, é preciso ter, no mínimo, 36 meses seguidos de adimplência. Nessa lista, cada chapa indica cinco titulares e três suplentes.

De saída

O meia Yago foi emprestado ao Goiás e vai disputar a Série A do Brasileiro neste ano.

