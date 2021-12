Cancelamento da assembléia no Vitória gera bate-boca em rede social

A Assembléia Geral Extraordinária (AGE), que estava marcada para ocorrer no próximo domingo, 1º, poderá não ocorrer. O movimento Frente Vitória Popular informou a decisão após reunião do Conselho Deliberativo do clube na segunda-feira, 26. Por meio da rede social, o grupo de torcedores denunciou uma possível manobra do presidente Fábio Mota.

"Importante frisar. A Frente Vitória Popular esteve quase em sua totalidade presente nessa reunião. Dos 60 presentes, éramos a maioria defendendo os interesses da torcida rubro-negra. O grupo que obteve maioria nas eleições, boicotou a reunião", reclamaram.

A decisão adotada pelo Conselho Deliberativo gerou revolta em alguns torcedores. Assim, o alvo de muitos conselheiros acabou sendo Mota. Eles alegaram que o atual presidente estava desrespeitando o processo democrático do clube.

"De novo o grupo do presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota, golpeia a democracia e quer evitar a modernização do Estatuto do Vitória. Decidiram desconvocar a AGE de 01/09. Se tiver gente de coragem na oposição, judicializa. Vergonhoso o que são capazes para manter o poder", escreveu o ex-conselheiro e torcedor Tiago Bittencourt.

Dentro da postagem, o próprio presidente do Conselho Deliberativo e Secretário de Mobilidade Urbana de Salvador se manifestou. "Quanto a você, que é membro (do conselho) e não compareceu a uma reunião da comissão de adequação. Fica nas redes sociais sem saber o que está acontecendo divulgando Fake News", bradou.

No entanto, também por meio do Twitter, o movimento garantiu que a reunião irá ocorrer, independente da decisão final. "A última Assembléia de Sócios, soberana, adiou a análise do anteprojeto de Estatuto para domingo, o que não pode ser alterado pela Mesa do Conselho", escreveram.

