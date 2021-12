Campanha "Meu Sangue é Rubro-Negro" rende prêmio históricos

Infelizmente, o Leão não conseguiu o tão desejado título da Série B. Porém, no campo da solidariedade e publicidade, o rubro-negro baiano colhe frutos de uma campanha que ficou conhecida nos quatro cantos do planeta, dos sites brasileiros aos internacionais, como o Al Jazeera, do mundo árabe. Todos destacando a campanha para doação de sangue chamada Meu Sangue é Rubro-negro. Medida que rendeu cinco troféus ao Leão, sendo dois internacionais.

A importância foi tamanha que o Leão resolveu abrir um espaço no Memorial 13 de Maio, localizado no Barradão, para imortalizar a campanha. No local, além das camisas, as premiações e folhetos da ação. "A campanha foi idealizada em janeiro e bolamos tudo para acontecer no dia 30 de junho, contra o Avaí. Só se doava sangue para entes queridos e colocamos que o seu time estava precisando de sangue também.

Todos tomaram um susto, pois divulgamos em coletiva 30 minutos antes do Leão entrar em campo com a camisa sem o vermelho. Aconteceu o susto, mas todos aceitaram a campanha", garantiu o responsável pelo marketing rubro-negro, Adílson Baptista.

O sucesso da campanha atingiu e extrapolou todas as expectativas. Na doação, se esperava o crescimento de sangue em estoque, no máximo, em 25%. porém, chegou aos 46%. "Tivemos picos diários de 61%, elevando de 100 para 160 bolsas de sangue. Segundo o Hemoba, se a campanha continuasse até o final do ano não faltaria sangue aqui", afirmou Adílson.

No campo comercial, a solidariedade gerou lucro e economia para o clube também. Após pesquisa de empresa de monitoramento de informação só de mídia espontânea o clube economizou R$ 15 milhões. Só na televisão, foram 900 minutos falando da campanha que durou dois meses. Quando se descobre que o custo total da campanha não ultrapassou os R$ 30 mil, o sucesso fica mais do que confirmado.

Veja vídeo promocional feito pelo marketing do Vitória sobre a campanha "Meu Sangue é Rubro-Negro":

Moysés Suzart Campanha "Meu Sangue é Rubro-Negro" rende prêmio históricos

Surpresas - De todas a metas alcançadas, duas foram surpreendentes. A primeira foi a venda das camisas. No ano, o Leão fez sete camisas e as da campanha não foram fabricadas o suficiente para cobrir a grande procura. A princípio, os poucos uniformes disponíveis foram direcionados para o sócio-torcedor. Porém, a Penalty resolveu fazer quatro lotes para a torcida. Já está na terceira remessa.

O segundo aspecto foi a repercussão internacional. Além de matérias divulgadas em sites da NBC, BBC, Reuters, a campanha de doação de sangue fez o livro HumanKind, que se dedica a grandes ideias que deram certo em todo mundo, parar a gráfica da versão inédita em português que seria lançado em outubro. Os autores do livro, Tom Bernardin e Mark Tutssel foram ao Barradão saber mais sobre a campanha, que está presente no livro, lançado depois.

Para 2013, o Vitória promete outra campanha de peso para a torcida. "Superar a campanha é um desafio para 2013. Foi um marco social e estamos querendo relembrar a campanha novamente. Porém, estamos trabalhando para criar outro seguimento de impacto na área social", assegurou Adilson.

