Campanha do Leão no returno pode ser suficiente para acesso

A campanha do Vitória no returno da Série B é bem inferior à da primeira parte da competição. Mesmo assim, os atuais 47,6% de aproveitamento podem ser suficientes para que o time consiga o tão sonhado acesso.

No segundo turno, o Leão conquistou 20 pontos em 14 jogos. Foram cinco triunfos, cinco empates e quatro derrotas. Se mantiver esse rendimento, a matemática aponta 64 pontos finais, o que, teoricamente, pode garantir o retorno para a Série A.

Nos 19 jogos inicias, o rubro-negro fez 37 pontos, com 11 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Com aproveitamento de 64,9%, ficou com o "título" simbólico do primeiro turno da Segundona.

Ainda restam cinco jogos para o time de Vagner Mancini. Serão dois em casa e três fora. Os adversários, nessa ordem, serão Macaé, América-MG, Ceará, Luverdense e Santa Cruz.

Para o zagueiro Ramon, não há mais espaço para vacilos. "São cinco jogos e cinco finais para a gente. Estamos em uma sequência muito boa dentro do G-4. Já tem algumas rodadas que a gente não sai. Temos que saber valorizar isso e que estamos no G-4. A gente tem que só treinar e trabalhar forte essa semana, pois no sábado é mais uma decisão", disse o beque.

O Leão está entre os quatro primeiros desde a 13ª rodada. Ou seja, 22 numa boa. Mesmo que perca para o Macaé, neste sábado, no Moacyrzão, continuará compondo o quarteto que ascende à Primeira Divisão. A chance de subir é de 77%, apontam matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais.

