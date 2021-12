Camacho pede 'um pouco de paciência' para torcida do Vitória

O meia Camacho terá a primeira oportunidade de ser titular do Vitória na partida desta quarta-feira, 7, às 19h30, contra o Fluminense no Barradão.

O substituto de Renato Cajá esteve em campo, na segunda etapa, no triunfo do Leão sobre a Portuguesa por 2 a 1 no Barradão, jogo em que o time sofreu muitas vaias da torcida pela má atuação.

Para o meia, a torcida deve ter um pouco de paciência com o time durante a partida e só vaiar os jogadores ao final do jogo.

"Foi um jogo atípico contra uma equipe que está no grupo de rebaixamento. A torcida entendia que o time tinha que ganhar e jogar bem, não teve um pouco de paciência. Espero que da próxima vez eles tenham um pouco de paciência porque quando vaiam, no meio do jogo, o jogador ainda está tentando, fica até mais difícil (melhorar)".

A fala de Camacho pode servir como um alerta para o confronto contra o Fluminense. Para o meia, a partida contra o atual campeão brasileiro será muito difícil e mais importante do que atuar bem é conquistar os três pontos.

"Se o time não for bem e a torcida vaiar no final, o time vai entender, porque eles pagam ingresso, têm todo o direito de reivindicar. Mas espero que eles venham para ajudar a gente conta o Fluminense. Vai ser um jogo muito difícil, eles têm um time muito qualificado, com jogadores de nível de Seleção. Se tiver que escolher, eu quero jogar mal e vencer do que perder e jogar bem".

adblock ativo