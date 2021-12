Cajá pode encarar o Inter, diz médico do Vitória

Um dia depois da eliminação na Copa do Brasil, uma boa notícia renovou as energias na Toca do Leão na tarde desta quinta-feira, 23, durante a reapresentação do elenco do Vitória.

É que o meia Renato Cajá, que havia deixado o jogo contra o Salgueiro no intervalo por causa de uma pancada, pode ir a campo no jogo do próximo sábado, 25, na estreia do Leão no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional.

"Cajá sofreu uma entorse leve no tornozelo direito. Houve uma evolução considerável e há grande possibilidade de ele jogar. Mas ele só vai para o jogo se estiver 100%", disse o médico Ivan Carillo Pinto.

Quem também deve participar do duelo contra o Colorado é o lateral Nino Paraíba. O jogador ainda se recupera de dores musculares, mas não deve ser problema.

Já o volante Michel, que já havia sido desfalque no jogo contra o Carcará do Sertão, segue de fora. O meio-campista ainda se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa.

Treino leve - Enquanto os titulares faziam apenas um treino regenerativo na academia, os demais jogadores do elenco rubro-negro participaram de um trabalho tático sob o comando de Caio Júnior.

Nesta sexta-feira, 24, o comandante do Leão deve comandar um coletivo para definir qual será o time titular diante do time gaúcho.

