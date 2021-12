Cajá e Nino são confirmados na estreia do Vitória na Série A

O meia Renato Cajá e o lateral Nino Paraíba treinaram normalmente nesta sexta-feira, 24, na Toca do Leão, e estão confirmados no jogo do Vitória nesta sábado, 25, ás 18h30, contra o Internacional na Arena Fonte Nova, que marca a estreia dos times na competição.

Ambos saíram machucados do empate em 1 a 1 contra o Salgueiro na última quarta-feira, 22, e eram dúvidas para a partida. Os únicos desfalques do time titular são o goleiro Deola e o volante Michel.

Na atividade desta sexta, Caio Junior comandou um treino tático, dividindo o time em dois grupos, com Cajá como Coringa. Maxi Biancucchi foi poupado da atividade, mas joga contra o Inter.

Com isso, o Vitória deve ser escalado com: Wilson; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Mansur; Neto Coruja, Cáceres, Renato Cajá e Escudero; Maxi Biancucchi e Dinei.

