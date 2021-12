Caíque se reapresenta ao Vitória após perder voo da Seleção

Não foi bem a participação na Seleção Brasileira sub-20 que Caíque imaginava. Nesta terça-feira, 8, em São Paulo, na hora de embarcar com a equipe para o México, onde enfrentaria a seleção sub-20 de lá em amistosos nos dias 11 e 13, foi barrado no aeroporto. Motivo: despachou sem querer o passaporte dentro da mala. Sem o documento, não pôde deixar o país.

Para Caíque, que já havia sido convocado em oportunidades passadas, foi ruim, pois ele pode ter perdido algum espaço na briga para disputar o Sul-Americano da categoria, em janeiro. Três goleiros serão convocados pelo técnico Rogério Micale. O rubro-negro disputa posição com Cleiton, do Atlético-MG, Daniel, do Palmeiras, e Lucas Perri, do São Paulo.

No entanto, há um excelente consolo. Caíque se reapresenta nesta quarta, 9, ao Vitória visando ao confronto com o Santos, fora de casa, daqui a oito dias, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O reforço é essencial. Fernando Miguel, o titular, está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. Dessa forma, Caíque está escalado.

Mesmo que tivesse viajado com a Seleção, o jovem goleiro não perderia o confronto com os santistas, pois seu retorno ocorreria nesta terça, antevéspera da partida. Para o clube, porém, foi importante que ele tenha ficado. Terá mais tempo para treinar com o time e evitou o desgaste de dois amistosos e da longa viagem para o hemisfério norte.

“Fiquei triste pelo episódio, mas não perdi minha alegria e entusiasmo. A possibilidade de jogar pela Seleção no Sul-Americano me motiva. Quanto ao jogo contra o Santos, nenhum cansaço seria barreira, principalmente pelo contexto da partida, essencial para nós, que estamos brigando na parte de baixo da tabela”, declarou Caíque.

Com relação ao ocorrido, ele explicou: “Eu estava com o passaporte no bolso da calça na ida para São Paulo. Quando cheguei a Guarulhos, guardei o passaporte na mala, justamente porque ela iria comigo a bordo. Na euforia do encontro com amigos, me dispersei e acabei despachando a mala sem tirar o passaporte. Ao ser impedido de seguir viagem, bateu o desespero. Queria muito atuar. Entrei em contato com meu procurador e dividimos essa angústia. Ainda tínhamos esperança de seguir para o México à noite, mas depois soubemos que a mala não voltaria a tempo”.

Foco no Brasileiro

A quatro rodadas do fim do Brasileiro, o Vitória é o 16º colocado com 39 pontos, só um a mais do que o 17º Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Por isso, o jogo em Santos é visto como ‘uma final’.

Caíque se mostra preparado. Neste ano, devido a lesões de Fernando Miguel, já foi titular em três Ba-Vis – incluindo os dois da final que deram o título estadual ao Leão –, em três jogos pela Copa do Brasil e em seis pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, desde que o técnico Argel Fucks foi contratado, há dois meses, ele ainda não foi escalado.

“Ainda não tive a chance de conversar com o professor Argel sobre o jogo com o Santos. Mas, tenho total consciência do que precisa ser feito. Terei de virar a página do acontecido no aeroporto e focar 100% para ajudar meu time na luta contra o rebaixamento”.

