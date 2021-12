Caíque Sá fica fora por 10 dias; Wallace é poupado

Em plena reapresentação do elenco do Vitória após a derrota para o São Paulo, no domingo, por 2 a 1, o local que mais encheu na Toca do Leão foi o Departamento Médico.

Puxado pelo lateral direito Caíque Sá, que teve confirmada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e desfalcará a equipe por aproximadamente dez dias, o DM ainda contou com o zagueiro Wallace e o volante Fillipe Soutto.

De acordo com o médico Marcelo Cortês, o caso dos dois últimos jogadores não preocupa. “O jogo foi muito truncado e corrido. Alguns atletas sentiram um desconforto muscular, o que é normal para um tipo de jogo como foi contra o São Paulo. Foram os casos de Soutto e Wallace. Ambos foram poupados do treinamento, ficando no DM em tratamento. Não se trata de lesão, apenas cansaço muscular. Amanhã esperamos os dois atletas integrados ao grupo”.

O médico falou, também, sobre o caso do volante Willian Farias, que está sem jogar desde julho por conta de dores no joelho. Apesar da evolução do atleta, não há ainda expectativa para seu retorno.

“Farias está numa evolução bem satisfatória, ele nos deu muita confiança no trabalho com bola, corrida e mudança de direção. Ele não está sentindo desconforto, tampouco dores, mas ainda é cedo para traçarmos uma perspectiva de retorno”, acrescentou.

Zé Welison treina

Quem já está na segunda semana seguida participando de treinos com bola é o volante José Welison, que se recupera de uma cirurgia no joelho. Apesar da evolução do atleta em campo, o clube mantém que ele está em observação.

