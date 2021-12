Caíque Sá e Juninho fecham laterais do Vitória; Farias faz academia

Recuperados de lesão e já treinando bem com a equipe, os laterais Caíque Sá e Juninho voltaram à posição de titulares no treino comandado, nesta segunda-feira, 9, pelo técnico Vagner Mancini na Toca do Leão.

Os jogadores são reforços importantes para a próxima partida, contra o Sport, na quinta, 12, no Barradão. No entanto, Mancini deve continuar improvisando jogadores em outras posições ou dando espaço para os reservas.

O volante Willian Farias, que chegou a treinar com bola em outros dias, não participou do coletivo e fez um reforço muscular na academia.

O zagueiro Kanu, que sentiu dores no joelho, também treinou em separado. Sem treinar, o atacante Kieza ainda se recupera de uma cirurgia e é dúvida para a partida de quinta-feira.

O goleiro Fernando Miguel, que se recupera de uma inflamação na planta do pé, fez as atividades dos goleiros, mas não participou do coletivo.

Nesta parte, titulares e reservas duelaram entre si num esquema reativo, de contra-ataque, com foco em roubada de bola. O elenco volta a treinar na tarde desta terça, 10.

adblock ativo