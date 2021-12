Caíque falha no fim do jogo e Vitória perde para o Inter na Copa do Brasil

O resultado era bom até os 44 do segundo tempo, mas uma falha de Caíque transformou empate em derrota, e o Vitória perdeu por 2 a 1 para o Internacional, na noite desta quarta-feira, 11, em Porto Alegre, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

Reserva nos principais jogos da temporada, a presença do camisa 23 entre os titulares pegou muitos de surpresa. Coincidentemente, ele terminou como vilão da partida.

No jogo de volta, daqui a uma semana, no Barradão, o Leão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Um triunfo pela diferença mínima leva a decisão para os pênaltis.

Vacilo no final

Contra um adversário que também vai disputar a Série A, o torcedor viu um Vitória pouco criativo, bem diferente daquele acostumado a marcar muitos gols no campeonato estadual.

Além do nível do adversário, a ausência de Neilton, lesionado, também ajuda a explicar a baixa produtividade do setor ofensivo do rubro-negro.

Quando Patrick abriu o placar para o Colorado, aos 17 minutos, em boa jogada de Rossi pelo lado esquerdo do ataque, o Inter estava melhor no jogo e merecia o gol.

Antes disso, o Leão não tinha conseguido criar nenhuma oportunidade clara, e abusava de errar passes.

Até o gol do empate, a melhor chance rubro-negra foi em cabeçada de Kanu, que aproveitou a saída errada de Marcelo Lomba e quase empatou aos 25 minutos.

A igualdade veio aos 42, em um vacilo dos mandantes. Rodrigo Dourado errou na saída de bola, Rhayner interceptou o passe e finalizou forte. Lomba defendeu, mas o rebote caiu no pé de Denílson, que não vacilou e chutou no canto.

Os dois times voltaram sem alterações, mas o Vitória estava mais organizado campo.

Apesar disso, a primeira grande chance da segunda etapa foi do Inter. Aos 14 minutos, William Pottker, que havia entrado no lugar de Roger pouco antes, chutou cruzado na saída de Caíque e ficou no quase.

A partir daí, Mancini fez substituições defensivas, recuou o time e ficou à espera de um conta-ataque que não aconteceu.

Do outro lado, o Inter teve a bola, mas criou pouco. Até que, aos 44 minutos, D’Alessandro cobrou falta, e o que parecia uma defesa fácil virou um frango de Caíque. Foi o gol do triunfo Colorado.

Sub-20 em campo

O time sub-20 do Vitória também entrou em campo pela Copa do Brasil da categoria nesta quarta. Com gol de Eron, o Leão empatou em 1 a 1 com o Flamengo, no Barradão, pelo jogo de ida das oitavas de final. A partida de volta está marcada para 19 de abril, no Rio de Janeiro.

