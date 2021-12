Caíque e Ramon vivem dia agitado e festivo após o 1º título

Por suas próprias palavras, o zagueiro Ramon, 21 anos, viveu, entre a noite de domingo e a noite desta segunda-feira, 9, o dia mais feliz de sua vida. "Tudo isso foi uma alegria indescritível", comentou em tom eufórico e sem conseguir esconder o sorriso.

Foram 24 horas bem agitadas, com direito a correria em shopping center e jantar comemorativo com a esposa Ione, com quem mora em Salvador, e os pais, que vieram da cidade natal da família, Riachão do Jacuípe, a 200 km da capital do estado. O motivo? No Ba-Vi de domingo, 8, que decidiu o Campeonato Baiano, ele conquistou o primeiro título da carreira. O goleiro Caíque, 18 anos, e o lateral direito José Welison, 21, foram os outros titulares do Vitória que debutaram no rol dos campeões no futebol profissional.

A alegria começou ao erguer a taça na Fonte Nova e se estendeu até a festa dos melhores do Baianão, na noite desta segunda, quando Ramon e Caíque ainda entraram para a seleção do campeonato. "Pela manhã, quando o pessoal do clube me passou que eu estava concorrendo ao prêmio e deveria ir à festa, eu quase não acreditei. Saí correndo para o shopping e passei a tarde preparando tudo. Primeiro, fui cortar o cabelo, pois tinha que estar bonito (risos). Depois, comprei as roupas: blazer, camisa, sapato... Nem tive coragem de fazer as contas, mas acho que gastei uns R$ 1,5 mil. Mas, valeu muito a pena", disse Ramon.

José Welison, que havia entrado na seleção de 2014, não concorreu neste ano. Já Caíque, o melhor goleiro do campeonato, não pôde ir ao evento. O motivo, porém, foi bem especial. Nesta segunda, vestido a rigor, também com um blazer comprado recentemente, se apresentou à seleção brasileira sub-20, que vai disputar o torneio de Suwon, na Coreia do Sul, a partir de 18 de maio.

"A seleção inteira me recebeu muito bem, me dando os parabéns pelo título. E, como campeão, você chega com moral, né? Quero agradecer a Deus pelo que está acontecendo na minha vida", declarou.

Caíque, Nickson e Léo Xavier (esquerda para a direita): prontos para o embarque rumo à seleção (Foto: Arquivo pessoal)

Primeira taça

Além dele, o Vitória cedeu mais dois jogadores à seleção sub-20: o zagueiro Léo Xavier, que ainda está na divisão de base, e o atacante Nickson, que, embora também ainda esteja na base, participou da conquista do Baianão de 2016 entrando no segundo tempo em três partidas. Na primeira delas, marcou até gol no triunfo por 3 a 1 sobre o Jacobina, em 21 de fevereiro.

No plantel rubro-negro, 15 atletas conquistaram no domingo, 9 a primeira taça da carreira. Os outros são: Fernando Miguel (goleiro), Wallace (goleiro), Euller (lateral esquerdo), Guilherme Mattis (zagueiro), Vinícius (zagueiro), Marcelo (volante), Flávio (volante), Alípio (meia-atacante), Yan (atacante), David (atacante) e William Henrique (atacante).

Tão feliz quanto os jogadores, estavam os parentes. O soteropolitano Caíque, de família rubro-negra, informou: "Meu celular, Instagram e Facebook não paravam. Todo mundo me parabenizava pelo título".

O jacuipense Ramon completou: "Só no domingo à noite, eram mais de 600 mensagens de parabéns, a maioria dos meus familiares. E muitos deles ainda torcem pelo Bahia. Foi o que me deixou ainda mais feliz. A questão familiar falou mais alto e eles comemoraram a minha conquista".

