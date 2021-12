Caio se diz pronto para estrear no Vitória

Caio está feliz. Não só porque chegou ao Vitória para buscar uma sequência de jogos, já que era reserva no Internacional. Em Salvador, ele reencontrou um parceiro das antigas.

Antes de desembarcar na capital baiana, o atacante de 23 anos se sentiu aliviado porque sabia que não teria dificuldade para se adaptar ao novo clube.

Aqui estava Wilson, com quem ele jogou no Figueirense, em 2012. "Ele é um cara que me ajudou bastante lá e quando cheguei aqui também. Já me enturmei com o restante dos companheiros", disse.

No entanto, Caio não veio para o rubro-negro só para reencontrar o velho amigo. Ele quer jogar, lógico. Se possível, nesta quinta-feira, 24, contra o J.Malucelli, pela Copa do Brasil. "Não sei se vou estrear, mas estou preparado para ajudar, seja cinco, dez ou 15 minutos. Só que todo jogador quer ser titular", falou.

Para conquistar sua vaga entre os 11, o fluminense de Volta Redonda se prontifica até a atuar no meio-campo. "Também consigo jogar como meio-campista. Pode ter certeza que vou procurar encaixar na formação que o professor desejar", declarou.

Vetados

Nesta terça-feira, 22, Neto Coruja passou por uma radiografia e nenhuma lesão foi detectada no tornozelo. Ainda fará uma ressonância para confirmar. Ele e Mansur estão vetados.

