Caio reclama da sequência de jogos do Vitória no Brasileiro

O técnico do Vitória Caio Júnior foi obrigado a utilizar vários jogadores considerados reservas no triunfo por três a um sobre a Ponte Preta na última quarta-feira, 14. E o rubro-negro baiano já volta a entrar em campo apenas três dias depois, quando enfrenta o Cruzeiro neste sábado, 17, às 18h30, no Mineirão.

Para o treinador, a sequência de jogos em tão poucos dias acaba acarretando em vários jogadores no departamento médico.

"Acho que é desumano o que está acontecendo no futebol brasileiro, de jogar de três em três dias. Foi por isso que Michel nem foi para o jogo. O Escudero poderíamos tentar, mas não podemos perder ninguém por muito tempo. Não temos um elenco grande. Nino ainda sente um pouco, tem que ter cuidado. Escudero e Maxi dependem da liberação dos médicos. Se estiver 100%, não vai jogar".

Saída de Gabriel - Caio também fez questão de elogiar Gabriel Paulista, que está deixando o Vitória rumo ao Villareal, da Espanha. Segundo o treinador

"Fiz uma homenagem ao Gabriel no vestiário. Busquei fotos da carreira de dele. Me orgulho em dizer que treinei o Gabriel, menino espetacular, de caráter. Nunca teve vaidade, sempre joga para o coletivo, seja como lateral ou zagueiro. Ele vai ter um tremendo sucesso na Espanha, joga em qualquer posição, é rápido, Jogador quase completo, vai evoluir muito".

