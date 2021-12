Caio Junior usou 32 jogadores em 10 jogos no Vitória

Na procura do time perfeito, o técnico Caio Júnior não poupou experiências. Em 10 jogos comandando o Leão, o treinador já utilizou 32 atletas do elenco, contando com as estreias de Willie e Magal na última rodada.

Depois de tanta gente testada, Caio parece ter encontrado a formação que o agrada. Para a próxima semana, o comandante afirmou que pretende manter pela terceira vez consecutiva a mesma equipe que venceu os dois últimos jogos.

"Já tem uma formação, uma repetição de equipe, e se puder repetir, vou repetir. É um time equilibrado, que consegue fazer um bom primeiro tempo. Gosto da formação", alegou Caio, sem mistérios.

Curiosamente, os dois atletas que mais atuaram fazem parte de histórias curiosas e conturbadas no clube. Gabriel Paulista e Nicácio são os únicos que foram titulares em todos os jogos (confira quadro abaixo).

Dono da camisa 3 desde o começo do ano, Gabriel fez até despedida do clube, na primeira rodada, contra o Botafogo, mas a negociação que o levaria para o Vasco melou. A 'cria' permanece no Leão, como titular.

Com Nicácio a situação é mais complicada. Ele foi titular em todos os jogos e fez 9 gols em 10 aparições. Mesmo assim, o centroavante segue incerto no clube, já que seu contrato termina em maio deste ano.

Se depender da diretoria, seu futuro permanece um mistério, mesmo com os quatro gols em dois jogos do Baianão. "Não falamos de renovação agora. Só iremos conversar e decidir sobre isso após o Baiano", diz o diretor Raimundo Queiroz.

No meio de tantas experiências, Caio Júnior também dispensou três jogadores e tirou dois atletas titulares de cena. Arthur Maia, Léo e Douglas foram emprestados, enquanto Marquinhos e Braz, antes titulares, nem sentam no banco.

Entre os atletas à disposição, apenas Victor Ramos e Oldoni não fizeram suas estreias. Com os 32 jogadores testados, Caio venceu sete jogos, perdeu dois e empatou um. Na formação atual, foram dois triunfos e 100% de rendimento.

Quem mais jogou no Vitória de Caio Junior:

10 jogos: Gabriel Paulista e Marcelo Nicácio

9: Deola

8: David Braz e Marquinhos

7: Nino, Rodrigo Mancha e Renato Cajá

6: Mansur

5: Michel, Mineiro, Luís Alberto e Alan Pinheiro

4: Cardoso, Lúcio Maranhão e Maxi Biancucchi

3: Dimas, Neto Coruja, Gabriel Soares, Fernando Bob, Cáceres e Escudero

2: Léo, Marcos e Renié

1: Douglas, Fabrício, Magal, Arthur Maia, Vander, Dinei e Willie

