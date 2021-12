Caio Júnior treina só com titulares e define time

Sem nada a esconder, o técnico do Vitória, Caio Júnior, comandou treino nesta sexta-feira, 17, e definiu o time que começará a partida decisiva do próximo domingo, 19, contra o Bahia, no Barradão.

Em atividade no campo do Barradão, o treinador rubro-negro comandou trabalho tático à parte com os 11 jogadores titulares e deixou transparecer qual o time que dará o pontapé inicial.

Figuraram entre os titulares Deola; Nino, Gabriel, Victor Ramos e Mansur; Michel, Cáceres, Renato Cajá e Escudero; Maxi Biancucchi e Dinei.

Caio Júnior somente não poderá contar com o volante Luís Alberto, que ainda não se recuperou das dores na panturrilha e segue em tratamento no departamento médico do clube.

Larga vantagem - Como venceu o primeiro jogo, no último domingo, 12, por 7 a 3, o rubro-negro pode até perder por quatro gols de diferença que ficará com o título.

