Caio Júnior testa opções no ataque do Vitória

Caio Júnior segue a fazer testes no Vitória: depois de tentar corrigir as falhas do setor de defesa, o treinador rubro-negro agora busca soluções para deixar o setor de ataque melhor.

Na tarde desta terça-feira, 5, o comandante do Leão promoveu um treino técnico e testou diferentes formações na linha de frente. A primeira dupla de ataque foi Maxi Biancucchi e Marcelo Nicácio.

Na sequência, Marquinhos e Lúcio Maranhão entraram no time titular e foram observados de perto por Caio, que a todo momento interompia a atividade para mostrar como pretende que o seu time atue.

Ainda em tratamento de um traumatismo escrotal, o meia-atacante Willie foi poupado do treino mais uma vez. Já Neto Coruja, que se recupera de uma lesão muscular, treinou na academia do clube.

O elenco do Vitória volta ao batente a partir das 15h30 desta quarta-feira, 6. Na quinta-feira, 7, também às 15h30, o rubro-negro fará um jogo-treino contra o Botafogo-BA, no Barradão.

